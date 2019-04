Ben&Jerry’s vai dar sorvete de graça amanhã (9) em 12 estados

São Paulo – Amanhã (9), doze estados brasileiros contarão com o Free Cone Day, evento da marca americana Ben&Jerry’s. Será a 40ª edição da tradicional data, quando a marca distribui sorvetes de graça. No Brasil, a promoção acontece desde 2015.

A marca vai dar casquinhas de sorvete em 13 cidades de 12 estados: São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Tijucas (SC) e Porto Alegre (RS). São as cidades com ao menos uma loja da marca.

A promoção acontece na terça-feira das 12h às 20h em todas as lojas. Vale pegar sorvete quantas vezes quiser. A regra será respeitar a fila e pegar apenas uma bola de sorvete por vez. No dia da promoção, a marca vai servir, pela primeira vez, o seu sorvete vegano: sem leite de vaca, feito à base de leite de amêndoas.

A marca vai aproveitar a aglomeração de consumidores entusiasmados para criar uma parceria com a WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza), que vai divulgar dados sobre a poluição no mundo e sugerir a assinatura de uma petição internacional destinada a líderes globais, governos e indústrias, pedindo que se comprometam a produzir usando menos plástico – assim, reduzindo seu descarte na natureza.

A própria Ben&Jerry’s vai aderir à prática de usar menos plástico no Free Cone Day: as bolas serão servidas em cones-casquinha ou copos-casquinha.