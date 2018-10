Ben & Jerry’s lança novo sabor para apoiar ativismo contra opressão

Com as eleições para governador e outros cargos públicos se aproximando nos Estados Unidos, muitos cidadãos têm se empenhado para estimular todos os setores sociais à votar. Uma campanha contou até mesmo com o ex-presidente Obama, onde ele rebatia todas as desculpas para não participar do período eleitoral.

A Ben & Jerry’ s, marca de sorvetes, resolveu se juntar às iniciativas e anunciou nesta terça-feira (30) o lançamento do sabor “Pecan Resist”. Disponível por tempo limitado, a novidade é uma forma de celebração aos ativistas que resistem às mais diversas formas de opressão. O sabor é uma mistura chocolate com fudge, nozes e amêndoas. Além disso, a companhia irá doar 25 mil dólares para quatro entidades de ativismo: Color of Change, Honor the Earth, Womens’s March e Neta.

Curiosamente, não é a primeira vez que a Ben & Jerry’s se posiciona perante causas sociais. Em 2015 houve o lançamento do “Save our Swirled”, criado com o objetivo de promover debates sobre o aquecimento global. O típico “Chocolate Chip Cookie Dough” foi renomeado para “I Dought, I Dought” em celebração à decisão da Suprema Corte americana de liberar o casamento de pessoas do mesmo sexo para todo o país. Confira o vídeo de divulgação:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.