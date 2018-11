Ben & Jerry’s homenageia Queen com sorvetes especiais

São Paulo – No começo de novembro estreou nos cinemas o filme “Bohemian Rhapsody”, sobre a história da banda britânica de rock Queen e do inesquecível Freddie Mercury.

Em homenagem à produção, a marca de sorvetes norte-americana Ben & Jerry’s lança uma edição especial de novos sabores, que podem ser conferidas nas lojas da marca até 15 de dezembro.

São seis versões inspiradas em alguns dos hits mais icônicos da banda:

We Will Choc You: sorvete sabor chocolate maltado com cookie trufado sabor chocolate e calda de marshmallow;

Some Brownie to Love: sorvete sabor chocolate com pedaços de bolo sabor chocolate;

Another One Bites The Dough: sorvete de chocolate e caramelo com calda de chocolate e pedaços de massa de biscoito e de biscoito de amendoim;

The Cone Must Go On: sorvete sabor baunilha com pedaços de biscoito wafer cobertos com chocolate e calda de caramelo;

A Cookie of Magic: sorvete sabor baunilha com cookies sabor baunilha e chocolate;

Dough Stop Me Now: sorvete de creme com massa de biscoito e flocos sabor chocolate;

Além dos sorvetes, a marca lança uma sobremesa especial (Lazing on a Sundae Afternoon) composta por duas bolas de We Will Choc You em um sundae com granulado, calda de chocolate, chantily e canudo de waffle coberto com chocolate.

E para testar o conhecimento dos fãs sobre a banda, a marca também criou um quizz em seu site.