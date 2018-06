Belgas querem marcar 16 gols na Copa para garantir TVs de graça

Moscou – A seleção da Bélgica marcou nove gols em seus três primeiros jogos na Copa do Mundo da Rússia, mais do que qualquer outro time, e o ponta Dries Mertens disse neste sábado que tem uma motivação extra para buscar o troféu.

Mertens, que marcou um golaço contra o Panamá que abriu o contador para a Bélgica no Mundial, brincou que amigos na Bélgica esperam que ele ajude o time a alcançar a marca de 16 gols no Mundial para que uma loja tenha que cumprir promessa feita em uma oferta especial por ocasião da Copa do Mundo.

Perguntado por repórteres no centro de treinamento da seleção belga nos arredores de Moscou sobre o bom momento do ataque da equipe, o jogador do Napoli citou que uma rede de lojas ofereceu reembolsar as pessoas que compraram televisão para a Copa do Mundo se o time marcasse mais que 15 gols na Rússia.

“Meus amigos compraram a televisão, então estou pensando nisso. Quero marcar muitos gols para dar uma televisão de graça aos meus amigos”, disse Mertens.

A Bélgica enfrentará o Japão pelas oitavas de final do Mundial na segunda-feira.