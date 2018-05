Bebida alcoólica da Coca-Cola chega ao mercado e ganha primeiro comercial

São Paulo – Em março, a Coca-Cola causou comoção e surpresa ao anunciar que iria criar a sua primeira bebida alcoólica. Uma novidade e tanto, dado que o portfólio do grupo contava apenas com refrigerantes, águas, chás gelados, sucos e outras bebidas doces.

Ontem, no Japão, a novidade chegou para valer.

A Lemon-Do é uma bebida gaseificada sabor limão, vendida em latas e que tem versões com diferentes teores de álcool: 3%, 5% e 7%.

A ideia da marca é concorrer com rivais no Japão, como Kirin e Asahi, que já vendem a bebida “Chu-Hi” (abreviação de Shochu Highball), que é uma bebida destilada tradicional no país.

Por lá, a campanha de marketing vai focar nas mulheres da geração millennial: segundo a marca, é uma alternativa à cerveja para elas.

Segundo a Coca-Cola, o mercado japonês é experimental. Dependendo da recepção por lá, ela poderá ser vendida em outros países.

Veja o primeiro comercial do produto: