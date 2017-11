Beats lança filme poderoso com Neymar e Serena Williams

Os comerciais da marca americana de fones de ouvido e equipamentos de áudio da Apple, Beats By Dr. Dre, costumam trazer uma mistura eletrizante de mensagens de superação, participação de atletas e artistas de ponta e claro, uma trilha sonora para explodir o ouvido do público.

A mais nova campanha da empresa utiliza de maneira impactante novamente todos esses componentes e um discurso potente com o filme “Do not Tell Me” ou na tradução livre “Não me diga”.

Com nomes como Serena Williams, Cara Delevingne, Neymar Jr., Kris Wu e Michael K. Williams, o vídeo exibe jovens que lutam para ter sucesso em suas escolhas e que lidam com questões desafiadoras como bullying, pressão parental e sexismo.

Toda a força mental que os personagens encontram para superar as dificuldades, incluindo as coisas que são obrigados a ouvir pelo caminho, refletem a assinatura do trabalho de comunicação: “Above the Noise” ou algo como “Acima do ruído”.

A campanha foi criada pela JohnXHnes New York.

Confira:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.