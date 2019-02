BB lança campanha para clientes Estilo

São Paulo — O Banco do Brasil lança esta semana campanha para divulgar suas formas de relacionamento e serviços oferecidos para os clientes Estilo.

O conceito da campanha é O que você faz, faz o seu Estilo, que representa o argumento base de que somos construídos por tudo que vivemos, experimentamos, sentimos.

As peças usam uma delicada técnica de fusão de imagens, transformando duas em uma, criando assim um simbolismo das experiências vividas pelos personagens.

Na campanha impressa, foram criados cinco anúncios que enfocam vários temas: internacional, cultura, modelo de relacionamento, sustentabilidade e reconhecimento.

Na TV serão veiculados dois filmes, um com o atleta Robert Scheidt, bicampeão olímpico no iatismo, patrocinado pelo Banco do Brasil, e outro estrelado por um personagem que representa o cliente Estilo do Banco do Brasil.