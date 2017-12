Bauducco coloca panetone na Times Square para conquistar EUA

São Paulo – Nunca como neste Natal a Bauducco investiu tanto para fazer os americanos caírem nas graças do que, por aqui, já é paixão nacional há tempos.

A marca colocou um grande anúncio na Times Square, em Nova York, para vender o amado panetone nos EUA. A praça é famosa por seus imensos outdoors e painéis publicitários cheios de luz e efeitos.

O painel foi colocado na esquina, dando a impressão de que o anúncio é uma caixa gigante de panetone.

Outra estratégia da marca foi colocar depoimentos reais nas embalagens americanas. Elas trazem frases, em inglês, de consumidores que testaram e aprovaram o panetone, além do nome dos autores maravilhados com o doce.

Há depoimentos como “The dessert of the Gods” (“A sobremesa dos deuses”) e “The perfect way to start Christmas” (“A maneira perfeita de começar o Natal”).

A caixa ainda traz o slogan “Hard to describe. Easy to love” (“Difícil de descrever. Fácil de amar”).

Erik Volavicius, diretor de Marketing da Bauducco nos Estados Unidos, explica que a campanha massiva é necessária, já que os americanos ainda não estão familiarizados com o alimento.

“Ainda é difícil para o público dos Estados Unidos entender o que é o panetone, o que significa para o Natal”, diz.

A marca colocou anúncios nas ruas e ônibus em Miami, Nova York e Los Angeles. A marca também promoveu distribuição de mini panetones em onze shoppings centers.

Veja a imagem do anúncio na Times Square e as embalagens personalizadas para os EUA: