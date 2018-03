Bauducco anuncia Colomba Pascal com 200% mais uva-passa

Gabriel Grunewald, do AdNews

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Certamente, uma das maiores polêmica do último Natal foi o uso de uvas-passas. Se por um lado algumas pessoas defendem com unhas e dentes uva-passa em tudo, outras lutam para que o alimento seja banido das ceias e das mesas pelo Brasil.

Para brincar com a rivalidade gastronômica, a Bauducco perguntou no Facebook o que os seguidores acham de uma Colomba Pascal com mais de 200% de uva-passa e que venha acompanhada até de um pote cheio da fruta.

Postada no Facebook, a postagem que pede a opinião do que o público repercutiu de maneira rápida e foi alvo de diversas críticas respondidas com bom humor pela equipe de social media.

Confira abaixo as respostas e publicação completa:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.