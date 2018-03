Barbie ganha versão de Frida Kahlo e outras mulheres famosas

São Paulo – Nos últimos anos, a Mattel tem promovido uma mudança na imagem da famosa boneca Barbie: querida há décadas pelas crianças, mas que, sob novas perspectivas, também foi alvo de críticas envolvendo padrões de beleza e sexismo.

A marca, por exemplo, se esforçou para incluir novos formatos de corpo, tons de pele, e tipos e cores de cabelo entre seus produtos, de modo a acabar com a ideia de que o padrão ideal é a mulher branca, loira e magra.

Outra iniciativa foi a inclusão inédita de meninos brincando em comerciais com as bonecas. Em outro comercial, um pai brincando com a filha. Novamente, algo até então inédito.

Já em outro comercial, que fez sucesso, a campanha da marca trouxe uma poderosa mensagem feminista para suas pequenas consumidoras.

Agora, a marca anunciou nos EUA o investimento em uma nova coleção que promete levar figuras históricas aos quartos das crianças: a coleção “Inspiring Women” (Mulheres Inspiradoras).

Os três primeiros lançamentos são bonecas de Frida Kahlo, pintora mexicana; a americana Amelia Earhart, a primeira aviadora a cruzar o Oceano Atlântico; e a cientista americana Katherine Johnson, que com seus cálculos ajudou a Nasa a colocar o homem na Lua.

Cada uma está em pré-venda por 29,99 dólares.

Segundo a marca, as bonecas não serão uma edição limitada, sim serão vendidas em massa, como outros modelos de Barbie. As caixas trarão informações sobre a vida e a carreira da mulher representada.

O lançamento da Mattel faz parte da campanha “#MoreRoleModels”. Segundo a marca, uma pesquisa com mães revelou que 86% delas se preocupam com os tipos de modelos aos quais suas filhas estão expostas.

Assim, nasceu a ideia de trazer novas inspirações. “Imaginar que ela pode ser o que quiser é só o começo. Ver de verdade isso pode fazer toda a diferença”, escreve a marca em sua campanha.

Além da linha “Inspiring Women”, a Mattel criou a linha “Sheroes” (mistura de “She” com “Heroes”), que trará 14 mulheres de sucesso em seus respectivos campos

Entre as homenageadas, estão Patty Jenkins, diretora; Ava Duvernay, diretora; Sara Gama, jogadora de futebol; Misty Copeland, bailarina; e Bindi Irwin, conservacionista.