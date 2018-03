Bar lança “cerveja para meninas” e internet não perdoa

A cervejaria BrewDog lançou recentemente uma “cerveja para meninas” chamada Pink IPA. Não tão inacreditável assim que o pessoal do Twitter não tenha gostado nada do produto.

A Pink IPA é a mesma coisa que a Punk IPA da empresa, simplesmente com um rótulo diferente. O design, assim como o slogan foram feitos para “ser uma ilustração satírica de esforços de marketing “preguiçosos” por parte de outras empresas”, mas o tiro acabou saindo pela culatra.

Confira a reação do Twitter:

Além de todos os pontos levantados por quem não curtiu a ideia, a cerveja estará disponível 20 por cento mais barata para as mulheres.

Parte da renda dos produtos do Punk IPA da BrewDog e do Pink IPA vão para instituições de caridade que combatem as desigualdades de gênero.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.