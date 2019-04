Balas, biscoitos e chocolates são vendidos em carros de aplicativos

São Paulo — A fabricante de alimentos Mondelēz em parceria com a startup de serviço de bordo Numenu começa a comercializar balas, gomas, biscoitos e chocolates em carros de corrida compartilhada.

A iniciativa tem 1 mil carros da cidade de São Paulo, mas a expectativa é de chegar a 15 mil veículos até o final do ano, incluindo motoristas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A ideia surgiu após pesquisa da empresa Numenu identificar que 20% dos passageiros solicitam paradas durante a corrida em algum estabelecimento. Muitas das vezes, em locais que vendem esses biscoitos.

A partir dessa lógica, a Mondelēz percebeu uma nova oportunidade de oferecer seus produtos para um maior número de consumidores. “Tivemos certeza que essa era a oportunidade de entregarmos aos nossos consumidores uma nova experiência envolvendo comodidade e praticidade, respondendo aos próprios anseios deles”, diz Maxmiliano Diaz, gerente de inovação em biscoitos da Mondelēz Brasil.

O Brasil possui hoje 20 milhões de usuários de aplicativos de carona. Somente a Uber, por exemplo, tem 150 mil carros na cidade de São Paulo. Se o projeto crescer, o fabricante, vendedor e consumidor farão um novo modelo de negócio.

Como vender:

O contrato da Numenu é diretamente com os motoristas e não com as empresas de aplicativos de carona.

A estratégia de aquisição de novos motoristas parceiros é também por indicação: os motoristas parceiros da Numenu são estimulados a indicarem novos membros para o serviço.

A cada condutor indicado que feche com a Numenu, o parceiro que fez a indicação recebe 25 reais.

O profissional que vender os alimentos recebe 25% do valor total recolhido com os produtos, o que dá a ele a chance de incrementar a renda mensal em até 10%, em média.

Como comprar:

Quando disponível o produto no carro, o passageiro precisa acessar pelo celular o aplicativo da Numenu, escolher o produto, realizar o pagamento online e retirar o snack diretamente com o motorista.