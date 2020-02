Badoo faz campanha contra o assédio no Carnaval de 16 estados brasileiros

O aplicativo de relacionamentos sociais Badoo se juntou ao coletivo Não é Não na campanha de Carnaval.

Serão distribuídas 210 mil tatuagens temporárias gratuitas nos blocos de rua em 16 estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará e Maranhão), além do Distrito Federal.

As tatuagens terão dois desenhos: um com a mensagem “Não é Não” e o outro com a frase “Conexões Sinceras”.

O ‘Não é Não’ fez uma campanha com 13 financiamentos coletivos na Benfeitoria para a produção de tatuagens para o Carnaval de 2020. Com a parceria do Badoo, foi possível dobrar a produção e criar uma cartela de tatuagens juntos.

Também foi possível contribuir com o incentivo e financiamento do coletivo para idas a escolas públicas ao longo do ano, parte do projeto de educação criado pelo Não é Não que leva o questionamento sobre assédio às mulheres para os jovens.

O Badoo elança também conteúdos audiovisuais em suas redes sociais. No Instagram, a marca disponibiliza um filtro com o coletivo Não é Não, levando a conscientização da campanha para a rede social.

No próprio aplicativo do Badoo, serão divulgados materiais com dicas e orientações, criados em parceria com o coletivo. “Nossa ideia é compartilhar uma mensagem de educação e respeito para que todos possam curtir o Carnaval do melhor jeito”, diz Martha Agrícola, diretora de marketing do Badoo.