Avon lança websérie enaltecendo as diferentes belezas femininas

A Avon lança o projeto “Eu Sou Bonita”, uma websérie de cinco episódios que aborda diferentes perspectivas de perfis femininos sobre o que é beleza e sobre a desconstrução de padrões.

Os vídeos, produzidos por uma equipe composta apenas por mulheres, trazem diálogos sobre a diversidade da beleza, preconceitos e reconquista da autoestima.

A ideia do projeto surgiu após a marca descobrir que grande parte das buscas na internet são sobre o questionamento: ‘Eu sou bonita?’

Essa informação levou a Avon, em colaboração com a empresa de mídia e tecnologia Oath e o núcleo de consultoria para o feminino Think Eva, a desenvolver um projeto que desse voz e espaço a múltiplas expressões do feminino e suas visões sobre as diversas possibilidades de beleza.

O teaser da campanha já traz o tom do conteúdo que será aprofundado nos cinco capítulos que estarão disponíveis no canal do projeto no Huffpost: . ˜Por mais que tentem te calar/ Na clara tentativa de normatizar / Escute nossa voz bora dançar / Viver com liberdade nóis que tá, canta a rapper Rosa Luz.

A cantora Livia La Gato, a estudante de moda Raissa Campos, a artista Alma Negrot, a blogueira Carol Kyoko, as produtoras de conteúdo do coletivo Estaremos Lá e a rapper Rosa Luz contribuem para construir uma narrativa sobre empoderamento por meio de suas trajetórias pessoais e desafios encontrados nos diferentes episódios.

Além disso, no vídeo “Manifesto” todas estas vozes se unem para questionar o padrão estético imposto pela sociedade e celebrar a diversidade de belezas.