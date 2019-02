Audi lança HQ do Homem de Ferro e deixa fãs escolherem final

São Paulo – Em parceria com a Marvel Entertainment LCC, a Audi está lançando um quadrinho digital do Homem de Ferro – Steer the Story – para sua nova campanha, deixando os fãs escolherem qual vai ser o final da história

A história mostra Tony Stark em uma aventura a bordo de um protótipo do Audi R8.

O quadrinho traz recursos visuais que se aproveitam da usabalidade do design digital, da barra de rolagem e do tamanho da tela. Há movimento em alguns dos elementos com o passar do mouse, e seus quadros são lidos em scroll vertical, o que facilita a leitura digital e não cansa o usuário.

Além disso, em questão de cliques, o usuário pode escolher caminhos a serem seguidos pelo personagem ao fim de cada capítulo, como o tipo de armadura ou ataque.

Para participar da campanha, os usuários podem enviar desenhos ou fotos para inspirarem o último capítulo do quadrinho. A escolha será feita em duas fases: finalistas serão selecionados através de votação do público e depois, como decisão final, juízes da Marvel que incluem o Editor Chefe Axel Alonso e os editores Jeanine Shaefer e Bill Rosemann baterão o martelo no melhor. O final vencedor será publicado.