Ator de “Um Maluco no Pedaço” processa Epic Games por copiar dança

O ator Alfonso Ribeiro, famoso por interpretar Carlton Banks de “Um Maluco no Pedaço” está processando a Epic Games por causa de uma dança no Fortnite. O astro afirma que a desenvolvedora de jogos roubou os passos de sua coreografia na série.

O artista dançava na série ao som de “It’s Not Unusual”, do cantor americano Tom Jones, virando ícone mundialmente. Na justiça o artista até cita que estava em processo de registar os direitos autorais da coreografia.

A documentação do processo aponta que Alfonso afirma que a dança “Fresh”, utilizada no jogo desde o início de janeiro de 2018 é uma cópia, e exige retratação sobre isso.

Esse é o segundo processo da Epic em dezembro. No início do mês mesmo o rapper 2 Milly também entrou com uma ação por causa de outra dança, a “Milly Rock”.

O game tem como seus lucros principais a venda de roupas e as danças para os personagens.

Veja a comparação abaixo:

