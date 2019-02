Até os óculos de Steve Jobs viram sucesso de vendas

São Paulo – Parece que Steve Jobs tinha, por assim dizer, um toque de Midas. Tudo o que o empresário do Vale do Silício manipulava parecia virar objeto de desejo. Até o estilo de óculos usado pelo cofundador da Apple tem se tornado um sucesso de vendas.

De acordo com o Wall Street Journal, a empresa alemã Lunor viu na consternação gerada pela morte do empresário do Vale do Silício uma oportunidade para alavancar as vendas da armação minimalista, sem aro e de lentes redondas.

Segundo o diretor de marketing da empresa chinesa, que fabrica para Lunor as armações em Hong Kong e que foi entrevistado pelo jornal, as vendas dos óculos à Steve Jobs “aumentaram drasticamente”, apesar de a empresa não divulgar os números da boa maré.

Sabe-se, no entanto, que cada par de óculos é vendido por US$ 450, ou seja, quase R$ 790.

Quem acessa o site da Lunor já encontra de cara uma foto do modelo, com a seguinte frase: “Os óculos de Steve Jobs”.

Uma forma que a empresa encontrou para afirmar que esse é o modelo original usado pelo cofundador da Apple, tática bem semelhante àquelas usada pela empresa do Vale do Silício para criar, na imaginação dos consumidores, um monopólio de seus produtos.