Até a mascote virtual do Magazine Luiza é alvo de assédio sexual

São Paulo – Mascote da rede varejista Magazine Luiza, a vendedora virtual Lu resolveu usar as redes sociais para reclamar do assédio que tem sofrido por alguns seguidores.

Ontem (30), a avatar postou nas contas oficiais da empresa no Facebook e no Instagram (que juntas somam mais de 8 milhões de seguidores) a seguinte mensagem, seguida da hashtag #respeito:

“Sobre receber cantadas desrespeitosas! Gente, tô chateada com algumas cantadas pesadas que ando recebendo aqui nos comentários. E olha que eu sou virtual! Fico imaginando as mulheres reais que passam por isso todos os dias!”.

No gif que acompanha o texto, Lu leva a mão ao rosto em sinal de desaprovação desse tipo de atitude.

Muitas seguidoras se solidarizaram com o desabafo e disseram se identificar com a situação de assédio experimentada por tantas mulheres na vida real. O post teve mais de 220 mil visualizações no Instagram e mais de 40 mil no Facebook.

“Nossa, nem mulher virtual escapa. Essa galera precisa se tratar”, disse uma seguidora. “Gente o ser humano sobretudo o brasileiro consegue ultrapassar as barreiras do limite 😤. O povo tá assediando até um personagem virtual”, publicou outra.

Confira abaixo: