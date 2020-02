Assista: Dove patrocina curta de animação vencedor do Oscar

O curta-metragem de animação Love Hair, vencedor do Oscar 2020 neste domingo,9, conta a história de um pai que precisa aprender a cuidar do cabelo crespo da filha em um dia especial, transmitindo uma mensagem de aceitação, autoconfiança e amor.

A marca de higiene e cosméticos Dove, da fabricante de bens de consumo Unilever, patrocinou a produção com a intenção de “inspirar as mulheres em toda parte a estabelecer um relacionamento positivo com sua aparência e alcançar seu potencial pessoal de beleza.”

“Partimos nessa jornada para contar a história de um jovem pai negro que, por amor a sua filha, entra num território totalmente desconhecido que é o de arrumar o cabelo dela pela primeira vez.” diz Matthew A. Cherry, diretor do curta-metragem.

“É uma história muito pessoal porque enfrenta os estereótipos sociais negativos em torno dos cabelos crespos e normaliza a representação de uma família negra que ainda temos visto muito pouco na mídia”, afirme Cherry.

Love Hair começou a ser produzido em 2017 e foi viabilizado por meio de uma campanha no Kickstarter – o maior site de financiamento coletivo do mundo.

Na época, Dove tomou conhecimento do projeto e resolveu apoiá-lo por estar alinhado ao propósito global da marca de celebrar a beleza de todos os tipos de cabelo.

O vídeo também promove a conscientização e tornar ilegal a discriminação contra o cabelo afro nos Estados Unidos por intermédio da Lei CROWN, que visa promover o respeito aos cabelos naturais, já aprovada na Califórnia, Nova York e Nova Jersey.