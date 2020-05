Assista: coronavírus unifica o tom de comerciais no Dia das Mães

A pandemia da covid-19 obriga as pessoas a viver em distanciamento social e mudar seus hábitos. Pela primeira vez, muitos irão comemorar o Dia das Mães à distância.

A segunda data mais importante para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal, não deixou de ser lembrada pelas marcas, mas precisou de uma comunicação adaptada.

Os anúncios que homenageiam este Dia das Mães são emocionais, reforçam o amor e incluem a distância. A maior parte deles foi produzido com imagens caseiras e de arquivos, como pede o momento.

Veja abaixo algumas campanhas:

No Pão de Açúcar a estratégia foi filmar mensagens projetadas em prédios da capital paulista. “A intervenção urbana realizada pelo Pão de Açúcar se inspira em uma linguagem bastante atual e ressignificada a partir deste momento de distanciamento social, criando uma corrente afetiva que representa um pouco das emoções de todos nós”, diz Othon Vela, diretor de marketing do Pão de Açúcar.

Na Tim, de suas casas, dezenas de pessoas cantaram a mesma música. A trilha é referência à canção “Sobre o Tempo”, lançada pelo Pato Fu em 1995. A intenção foi reforçar a conexão que a marca promove.

A Vivo também apostou em reforçar a mensagem da comunicação à distância e destacou alguns depoimentos gravados em diferentes cidades. “Esse filme usa a ideia visual de chamadas de vídeo e mostra que mesmo distante, todos podem estar conectadas dentro das suas casas”, afirma Marina Daineze, diretora de imagem e comunicação da Vivo.

Com a marca Ninho, a fabricante de alimentos Nestlé mostrou mães e filhos se divertindo juntos em casa. “Neste ano em especial, a data ganha ainda mais relevância porque sabemos de todos os desafios que as mães precisam enfrentar para manter seus filhos seguros e felizes dentro de casa”, diz Ana Helena Ferraz, gerente da marca Ninho.

A partir do depoimentos das mães, o banco Itaú exibiu as dificuldades e os prazeres de se passar o tempo da quarentena com os filhos em casa.

Na marca de cosméticos O Boticário os depimentos gravados foram os dos filhos.

A Samsung aproveitou a data para divulgar um smartphone e pedir para que os consumidores “coloquem as mães em foco”.

A marca de bebidas Tang mostrou pais, mães e filhos em casa na campanha #AprendiComMeuFilho. “Essa parada forçada, a qual todos foram submetidos ou impactados de alguma maneira, também pode ser uma oportunidade positiva, uma vez que nos faz colocar em perspectiva o que realmente importa”, diz Tamara Kulb, diretora de bebidas em pós na Mondelez Brasil.

A empresa de crédito consignado privado Consiga+ escolheu a data para pedir que mais mães sejam contratadas e ocupem espaços no mercado de trabalho