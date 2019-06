As marcas que transformaram a Copa de Futebol Feminino em ouro

São Paulo – A Copa do Mundo de Futebol Feminino tem chamado cada vez mais atenção do público. E onde estão olhos das pessoas, estão os das marcas também. A Fifa prevê que o campeonato deste ano, que vai até 7 de julho na França, atrairá 1 bilhão de telespectadores, ante os 750 milhões de 2015.

Nos últimos três meses, o conteúdo relacionado à Copa do Mundo Feminina atingiu mais de 71 milhões de visualizações em plataformas de vídeo online, segundo estudo da consultoria de mídia Tubular. A contagem de visualizações certamente vai crescer rumo aos jogos finais.

Dos mais de 850 vídeos sobre futebol feminino produzidos pelas marcas antes do inicio do campeonato, três se destacam nas redes sociais de acordo com a Tubular. Acumulando milhões de interações, incluindo likes e compartilhamentos, as campanhas expressam um sentimento comum: empoderamento feminino.

Marcas como a Nike, a Qatar Airways e a Visa produziram homenagens que estimulam uma conversa global sobre igualdade feminina em todas as arenas, não apenas no futebol.

Há, porém, um “elefante na sala”. As campanhas da Nike e da Qatar contam com a participação de Neymar, que é alvo de uma investigação de agressão de estupro.

Confira a seguir:

Nike inspira jovens garotas a sonhar mais

O vídeo “Dream Further” dominou visualizações e engajamentos sociais no Twitter desde que a campanha foi lançada em 1 de junho. É estrelado pelo fenômeno do futebol americano Crystal Dunn, a brasileira Andressa Alves, a chinesa Wang Shuang e a australiana Sam Kerr. O anúncio segue uma garota de 10 anos ( a jogadora mirim Makena Cook) enquanto ela navega pela vida agitada de uma atleta profissional.

Novo destino da Qatar Airways

Um avião segue com uma garotinha para uma terra mágica onde os estádios entram em erupção como vulcões, bolas de futebol caem do céu como chuva, e as estrelas do futebol feminino são gigantes (como na mitologia grega). O vídeo termina com um aceno ao mais novo destino da Qatar Airline: a Copa do Mundo da França de 2019.

Visa: um momento muda tudo

Com a campanha de vídeo “It Takes One Moment”, a Visa está incentivando as pessoas a apoiarem as mulheres e seus seus sonhos de atleta em todos os lugares. A ideia é destacar a universalidade do futebol e sua capacidade de conectar pessoas independentemente do gênero.

Além disso, a campanha celebra o papel da empresa como parceira oficial de serviços de pagamento para todas as transações da Copa do Mundo Feminina da FIFA. O vídeo começa com um pai comprando as chuteiras de futebol com seu cartão Visa (é claro) e termina em um estádio onde os fãs aplaudem as atletas.