As marcas mais valiosas de 2019, segundo ranking da Interbrand

São Paulo – A Interbrand divulgou hoje (17) o seu estudo Best Global Brands, que lista as marcas mais valiosas do mundo. Apple, Google e Amazon aparecem na liderança no ranking. Mas há uma novidade: pela primeira vez, Uber e LinkedIn entram na classificação, respectivamente na 87ª posição (US$ 5,7 bilhões) e 8º lugar (US$ 4,8 bilhões).

Em 2019, o valor total das 100 principais marcas chega a 2,3 trilhões de dólares, 5,7% a mais ante 2018. Entre as que mais cresceram em relação ao ano passado, estão a Mastercard, em 62º lugar, com um incremento de 25% no valor da marca (US$ 9,4 bilhões) seguida pela Salesforce, que cresceu 24%, ocupando a 70º posição com um valor de US$ 8,4 bilhões.

Para elaborar o ranking, a consultoria leva em conta três frentes: o desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca; o papel que a marca desempenha nas decisões de compra e a força competitiva da marca e sua capacidade de criar lealdade e, portanto, demanda e lucro ​​no futuro.

Este é o vigésimo ranking da Interbrand. Segundo Beto Almeida, CEO da consultoria no Brasil, os consumidores estão cada vez mais bem informados, mais conectados e mais exigentes nas suas escolhas. “A necessidade de transformar os consumidores em participantes ativos no dia a dia do negócio é crucial para conectar desejo com utilidade, o que no final das contas, gera valores extraordinários”, avalia.

Veja a seguir as 20 marcas mais valiosas segundo a Interbrand. O ranking completo está disponível aqui.