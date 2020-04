As marcas mais transformadoras durante a pandemia, segundo estudo

Um estudo promovido pela empresa de pesquisa HSR Specialist Researchers analisou as marcas que mais se destacam como transformadoras durante a pandemia da covid-19.

A partir de uma amostra online com 1.000 entrevistas semanais — já realizadas durante cinco semanas — são definidas as marcas com pontuação entre 0 e 300, sendo 100 para cada um dos três critérios: lembrança espontânea da marca em ações voltadas para a crise da covid-19; associação da marca aos atributos de construção de imagem de marca transformadoras; e potencial de comunicação da marca considerando o número de seguidores nas redes sociais.

“Percebemos que as marcas do ranking são relevantes para os stakeholders ao garantir estabilidade economica e relevância mesmo em momentos de grandes mudanças”, diz Valéria Rodrigues, sócia-diretora da HSR Specialist Researchers.

Veja abaixo o resultado consolidado:



O Magazine Luiza se manteve em primeiro lugar nas cinco semanas de pesquisa ao mostrar valor economico e social nas ações que divulgou.

Em geral, as empresas comunicaram rapidamente suas iniciativas de proteção e apoio aos ecossistemas que pertencem. “A agilidade e relevância para a sociedade recebeu destaque”, afirma Valéria.