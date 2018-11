As marcas mais lembradas pelos brasileiros em 65 categorias

São Paulo – Responda rápido: qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça? Para os consumidores brasileiros, há um empate entre Coca-Cola, Nike, Omo e Samsung.

É o que aponta a nova edição do Prêmio “Top of Mind”, idealizado pela Folha de S.Paulo e pelo Datafolha, que já está no 28ª ano. O prêmio revelou, na última semana, a pesquisa que trouxe as marcas mais lembradas em 65 categorias distintas.

Para descobrir as marcas que estão na mente dos brasileiros, o Datafolha entrevistou 6.670 pessoas de todas as classes sociais e graus de escolaridade, a partir de 16 anos, em 199 municípios, no período de 30 de julho a 9 de agosto.

A Petrobras faturou o título de “Marca que representa o Brasil”. Já a Coca-Cola, Nike, Omo e Samsung ficaram com o “Top do Top”, como as marcas mais lembradas pelo consumidor brasileiro.