As 5 marcas de banco mais valiosas do Brasil

São Paulo – As cinco marcas de bancos mais valiosas do Brasil totalizam 14,5 bilhões de dólares em valor.

Bradesco e Itaú estão nas primeiras posições entre as instituições financeiras mais valiosas, seguidos da Caixa, Banco do Brasil e BTG Pactual. É o que aponta a edição 2018 do ranking BrandZ Brasil, realizada pela agência Kantar Millward Brown e a consultoria Kantar Consulting.

O Bradesco aumentou o seu valor em 58%, com mais de 7 bilhões de dólares em valor. Em segundo lugar está o Itaú, que possui hoje o valor de 6,1 bilhões de dólares, aumento de 42% comparado a 2017.

Já o valor da Caixa, em terceiro lugar, aumentou para 790 milhões, alta de 12%. O Banco do Brasil teve um salto de 127%, chegando a 425 bilhões de dólares, e o BTG Pactual atingiu o valor de 271 bilhões de dólares, um aumento de 9%.

Entre as marcas brasileiras mais valiosas do ano, o segmento Banco foi o que obteve maior crescimento em relação a 2017 (+44%).