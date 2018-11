As 25 marcas brasileiras mais valiosas de 2018, segundo ranking Interbrand

São Paulo – Marcas do setor financeiro e de cervejas estão na mente dos brasileiros. Itaú, Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil são as mais lembradas pelos consumidores em 2018, segundo ranking elaborado pela consultoria global Interbrand.

Somados, os valores de marca das cinco líderes representam 75,8% do portfólio do levantamento, que reúne 25 marcas no valor total de U$120 bilhões.

Quinze das 25 marcas apresentaram uma variação positiva no comparativo com o ano anterior. Quatro delas viram seus valores de marca crescerem dois dígitos percentuais ante 2017: Magazine Luiza, com 50%, apresentando o crescimento mais expressivo desde 2013; CVC, com 21%; Porto Seguro, com 12%; e Localiza, com 10%.

O ranking deste ano ainda traz o estudo “A Era do Eu”, que revela que o personal branding nunca esteve tão em evidência e tão próximo do mundo corporativo.

“Inclusive, muitas marcas levam o nome de seus fundadores, como é o caso daquela com o maior crescimento no ranking, a Magazine Luiza, fundada por Luiza Trajano, um símbolo de um processo natural e histórico de construção de marca. Em alguma medida, dá para afirmar que o branding nasce do personal branding“, comenta Daniella Bianchi, diretora geral da Interbrand São Paulo.

Confira abaixo o ranking completo de marcas mais valiosas, que em 2018 traz um novo integrante, a marca Assaí, rede de atacarejo do Grupo Pão de Açúcar, ocupando a 23ª posição, com um valor de R$ 459 milhões.

