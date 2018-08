As 20 marcas mais valiosas do Brasil, segundo o ranking BrandZ

São Paulo – As 20 marcas mais valiosas do Brasil somam quase US$ 50 bilhões, segundo a edição 2018 do ranking anual BrandZ Brasil, realizado pela WPP e Kantar. Lançada na Europa em 1964 e vendida no Brasil três anos depois, a Skol figura no topo da lista, com valor estimado de US$ 8,2 bilhões e crescimento tímido de apenas 1% entre 2017 e 2018.

Em seguida vem o banco Bradesco, que se manteve na segunda posição em relação ao ano anterior, mas com aumento vertiginoso de valor de 58%, atingindo US$ 7 bilhões de dólares. Em terceiro lugar aparece o banco Itaú, que subiu uma posição no ranking e hoje possui valor de US$ 6,1 bilhões de dólares, aumento de 42% comparado a 2017.

A única marca no TOP20 a perder valor (-22%) foi a Sadia, pertencente à BRF, que está envolta em incertezas. E duas integram a lista de líderes pela primeira vez: a Embratel (em 12º) e a Net (14º), ambas pertencentes ao grupo mexicano América Móvil.

Segundos os especialistas da Kantar, cinco princípios auxiliam no crescimento e sucesso de uma marca no Brasil e de quebra contribuem para aumentar seu valor: propósito bem definido, inovação, boa comunicação, experiência de marca e amabilidade (atributos emocionais).

A cultura de inovação — avaliada pelos consumidores como investidas de marcas para surpreendê-los com algo novo — é um dos pontos fortes da líder Skol, e também da Globo, Natura e Itaú, segundo a BrandZ.