As 20 marcas mais mencionadas no Twitter durante a Copa até agora

São Paulo – Se as conversas no Twitter durante a Copa são um bom termômetro para saber o que está na boca do povo, algumas marcas já podem comemorar.

Ranking divulgado pela rede social mostra as marcas mais mencionadas até agora (duas primeiras rodadas) durante as conversas sobre a Copa do Mundo 2018.

Contando o volume total de tweets, Itaú, Vivo e McDonald’s foram as marcas mais mencionadas no Brasil até agora.

Durante as conversas sobre a Copa, usuários podem acabar comentando sobre campanhas dessas marcas envolvendo o torneio, patrocínio à Fifa ou a CBF, entre outros motivos.

Algumas marcas presentes na lista estão mais ligadas à Copa por serem, inclusive, patrocinadoras e parceiras oficiais, como McDonald’s, Coca-Cola, Budweiser e Adidas.

Outras, são parceiras da Seleção Brasileira, como Vivo e Guaraná Antarctica. Já outras, nenhuma ligação oficial com o torneio, como Magazine Luiza e Três Corações.

Confira abaixo as listas completas:

Confira: