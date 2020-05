As 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros na pandemia da covid-19

A partir de 9.080 entrevistas realizadas entre 15 de fevereiro e 29 de abril deste ano, o Instituto Croma Insights em parceria com a empresa de pesquisa online Toluna lança o ranking das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros durante a pandemia da covid-19.

A lembrança está relacionada, especialmente, ao impacto positivo que os entrevistados percebem a partir de ações e comunicações.

O banco Itaú foi, segundo a Croma, o mais lembrado na pesquisa. Um dos motivos é a divulgação de crédito e alternativas para os pequenos e médios empresários.

A fabricante de bebidas Ambev, segunda no ranking realizou, por exemplo, a fabricação e doação de álcool em gel para hospitais da rede pública. A varejista Magazine Luiza, terceira colocada, anunciou iniciativas de expansão de revendedores, além das doações de aparelhos respiratórios para hospitais públicos.

“Empresas devem realizar ações para atender aos sobreviventes da crise e orientar positivamente o cotidiano das pessoas. O mundo não é mais tolerante a comportamentos herméticos. O momento é totalmente propício para inovar”, diz Edmar Bulla, fundador do Grupo Croma.

Santander, Natura, O Boticário, Bradesco, Nestlé, Americanas e Casas Bahia completam a lista das 10 mais lembradas.

Analisadas e separadas por segmentos a pesquisa ainda revela: Na alimentação Nestlé, Burger King e Cacau Show são as três marcas com mais impacto positivo.

Já no setor de bebidas Ambev, Brahma (por conta da grande divulgação nas lives e exposição com celebridades) e Coca-Cola foram as mais citadas na ordem.

As três instituições financeiras mais posicionadas de acordo com a pesquisa foram Itaú, Santander e Bradesco. Na moda, Havaianas, Nike e Adidas foras às instituições mais lembradas pelos brasileiros.

O setor de higiene e limpeza foi liderado por marcas que lideram o mercado de consultoras, e que criaram incentivos e distribuição de produtos de higiene e limpeza para população e rede pública hospitalar. São elas: Natura, O Boticário e Avon.

As indústrias mais citadas nas pesquisas foram: Vale Gerdau e Suzano. Ypê, Unilever e Omo. Comunicação destaque para Globo, SBT e Bandeirantes. Os aplicativos de serviços mais lembrados positivamente na pesquisa foram: Ifood, Uber e 99 Taxi.

Veja o ranking completo: