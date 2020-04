As 10 marcas mais lembradas pelos brasileiros na pandemia da covid-19

A pandemia da covid-19 mudou o hábito de consumo das pessoas e também as suas relações com as marcas.

Uma pesquisa da consultoria Croma com cerca de 4 mil entrevistados revelou que, para 42% deles a compra de alimentos passou a ter menos frequência, mas com maior quantidade de itens.

Alguns produtos também estão sendo consumidores mais intensamente. Entre eles, álcool gel e sabonetes (veja gráfico percentual).

Prestadores de serviço financeiros e de streaming em vídeo e áudio também começaram a fazer mais parte da vida das pessoas, com crescimento de 48%, 74% e 43% respectivamente.

Apesar da presença, as marcas mais lembradas no período não necessariamente foram as que estão fazendo mais parte do dia a dia do consumidor, segundo o estudo da consultoria Croma.

“Em momentos de crise, a expectativa dos consumidores e cidadãos em relação às marcas é sempre a mesma: empatia”, diz Edmar Bulla, fundador da Croma.

Desse modo, das 300 marcas que foram citadas pelos consumidores por suas boas atuações, 10 tiveram destaque. Sendo elas:

Ambev Ypê Itaú Natura Boticário Ifood Magazine Luiza Santander Carrefour Vivo

A maior parte das marcas mais lembradas estão promovendo grandes doações e produzindo insumos como álcool em gel.

“Humanizar as relações comerciais, evitar oportunismos, abusos de preço e demais iniciativas que possam sacudir a saúde de uma marca são regras básicas a serem cumpridas. Os vínculos emocionais tendem a ser construídos e terão reflexos no longo prazo”, afirma Bulla.