As 10 marcas mais influentes no Brasil em 2017

São Paulo – O Google é a marca mais influente de 2017 no Brasil. A descoberta é de uma nova pesquisa global da Ipsos, “The Most Influential Brands”.

A pesquisa mostra as marcas com as quais os consumidores se identificam e estabelecem uma relação emocional tão forte a ponto de não poderem imaginar suas vidas sem elas.

Foram 57 atributos avaliados para cada marca, a partir de cinco aspectos gerais: Liderança & Inovação, Confiança, Presença, Responsabilidade social, e Engajamento

Marcos Calliari, CEO da Ipsos, analisa o poder de influência das marcas como o poder de provocar mudanças de comportamentos, ações e opiniões, a ponto de se criar uma relação emocional.

A lista é dominada por empresas de tecnologia e americanas, como Google, Facebook, Microsoft e Netflix.

Nota-se a presença marcante dessas marcas na vida das pessoas. É difícil imaginar um dia sem passar por Netflix, Google ou Facebook. Ou sem algum produto Nestlé.

As entrevistas, com mil consumidores brasileiros, aconteceram entre 22 de janeiro e 2 de fevereiro de 2018.

O resultado no Brasil vai na contramão de uma recente pesquisa do The Harris Poll, que mediu a credibilidade das marcas e viu Google e Facebook despencar na lista.

Confira o ranking com as 10 marcas mais influentes: