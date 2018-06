As 10 marcas de luxo mais valiosas do mundo em 2018

São Paulo – Em 2018, a Louis Vuitton é a marca de luxo mais valiosa do mundo. Já a marca que mais cresceu em um ano no segmento foi a Gucci, que viu seu valor de marca crescer 66%.

Esses são os dois destaques do ranking BrandZ™ Top 100 Marcas Mais Valiosas do Mundo 2018, elaborado pela WPP e pela Kantar.

Segundo o relatório, a desilusão com más notícias e eventos mundiais tem feito os consumidores buscarem excitação, felicidade e escapismo nas marcas de luxo.

Em um ano, os valores de marca das dez principais marcas ao redor do globo cresceram, juntos, 28% e agora valem, no total, US$133,1 bilhões.

Marcas francesas dominam o top 10, mas também há marcas de Itália, Inglaterra e Suíça, por exemplo.

No top 10, Prada e Chanel perderam valor de marca de 2017 para cá, mas ainda se mantêm firmes nas primeiras posições.

Além da Gucci, a Dior também viu seu valor disparar, crescendo 54% em doze meses.

Confira o top 10:

Ranking da Kantar e WPP: as dez marcas de luxo mais valiosas em 2018

Mídias digitais

Outro ponto do destaque do relatório é a adoção das mídias digitais e das redes sociais pelas marcas, que antes ainda tinham certa relutância com seu uso, temendo diluir seu prestígio e exclusividade.

Dessa vez, grandes marcas como Hermès e Burberry sabem que os canais digitais e o marketing digital é o caminho para atrair jovens e novos consumidores, além de ser um passo essencial na hora de se fixar no crescente e importante mercado asiático.

Gucci e Louis Vuitton, por exemplo, contam com mais de 23 milhões de seguidores cada no Instagram.