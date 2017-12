As 10 campanhas que mais se destacaram no Twitter em 2017

Por ser uma rede de interesses, o Twitter reúne consumidores em busca de informação e dispostos a participar de conversas fora de seus círculos sociais, o que abre espaço para que as marcas se conectem com o seu público de forma efetiva. Ao longo de 2017, diversas empresas aproveitaram o potencial da plataforma para se engajar com seus consumidores nos mais variados temas.

“Temos trabalhado em parceria com agências e marcas unindo criação, estratégia e inovação. Isso nos permite construir histórias que sejam relevantes para as pessoas e façam as marcas se tornarem o que está acontecendo no Twitter. Tudo isso sempre alinhado com o plano de comunicação e especialmente de mídia”, afirma Daniela Bogoricin, diretora de estratégias de marcas do Twitter Brasil.

Confira abaixo 10 campanhas de marcas selecionados pelo Twitter que se destacaram na plataforma em 2017:

1.

Doritos (@doritosbrasil) – #DORITOSGarage

A marca utilizou o Twitter para divulgar a campanha que levou sete bandas independentes para tocar em um espaço no Rock in Rio.

2.

Itaú (@itau) – #viveramusica

O Itaú também aproveitou o festival para participar das conversas sobre o assunto no Twitter em tempo real e se conectar com os usuários de forma natural por meio de parcerias com criadores do Niche, comunidade do Twitter que une criadores de conteúdo às marcas e cria sinergia entre suas personalidades e as mensagens dos anunciantes.

3.

Kit Kat (@KitKatBrasil) – #PartiuCelebreak

A marca utilizou vídeos promocionais com criadores e Tweets conversacionais para se engajar com os fãs e distribuir cupons de desconto para adquirir o KitKat Celebreak, uma caixa para dar de presente contendo vários tipos diferentes do chocolate. Analisando o comportamento do consumidor no Twitter, a marca identificou os melhores momentos para conversar com o público.

Nesse caso, a Mariana realizou a PROEZA de escolher um filme em menos de 50 horas. Ela merece muito esse prêmio.#PartiuCelebreak #ad pic.twitter.com/XbrLx86EVw — Ygor Freitas (@YgorFremo) August 28, 2017

4.

Samsung (@SamsungBrasil) – #SamsungCare

A Samsung utilizou a plataforma para divulgar as principais funcionalidades da Samsung Care, assistência técnica inteligente da marca. Alguns dos vídeos foram feitos por meio de Niche. Os vídeos também foram utilizados no atendimento ao consumidor no Twitter por mensagens diretas (DMs), auxiliando a esclarecer dúvidas sobre diversos produtos. A empresa é pioneira no segmento de tecnologia na América Latina a utilizar Twitter Business Solutions (TBS).

Descubra como restaurar seu celular para o padrão de fábrica! Conheça o #SamsungCare https://t.co/S18xkAbtSg pic.twitter.com/xGEMhtJlZS — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) July 31, 2017

5.

Samsung (@SamsungBrasil) – #GalaxyS8

A Samsung também usou vídeos promovidos no Twitter para lançar o aparelho modelo Galaxy S8.

6.

Budweiser – (@Budweiser_Br) – #ThisBudForYou

Por meio de Tweets conversacionais, a marca convidou os fãs para utilizar um recurso que permite encomendar cerveja via Twitter. O recurso também foi desenvolvido por meio da Twitter Business Solutions (TBS). A Budweiser foi a primeira marca de cerveja a oferecer o delivery de seu produto com uma experiência de compra feita 100% na rede social.

Peça sua Budweiser de um jeito novo. Garanta a sua aqui mesmo pelo Twitter. #ThisBudsForYou https://t.co/pIU4BqIbvb — Budweiser Brasil (@Budweiser_Br) July 25, 2017

7.

FIAT (@FiatBR) – #FiatArgo

A Fiat foi a primeira marca no Brasil a utilizar Twitter Business Solutions. A campanha de lançamento do novo Fiat Argo incluía ativações para divulgar um serviço de atendimento que a marca lançou na plataforma. Para saber mais sobre o novo Fiat Argo, os consumidores podiam iniciar uma conversa com o perfil @FiatBR, que passa a oferecer, de maneira automatizada e inteligente, diversos botões com opções de mensagem e respostas de acordo com os objetivos de cada um.

Quer conhecer tudo o que o #FiatArgo oferece para você? Clique e converse com a gente 👇 https://t.co/PCP4HYDHoJ — Fiat Automóveis (@FiatBR) August 18, 2017

8.

Ruffles (@Ruffles_Oficial) – #TodoMundoNoMesmoPacote

A marca promoveu uma série de vídeos na plataforma para divulgar seu game de realidade aumentada, que pode ser jogado entre amigos. E para aproveitar melhor o seu patrocínio de uma novela na TV, a Ruffles seguiu uma estratégia de Twitter como segunda tela com conteúdo ao vivo durante toda semana.

Chegou RUFFLES® AmiGO. Quando seus amigos não estão, agora tem um jogo pra manter a galera unida! Baixe aqui: https://t.co/6kkUOcdzhl pic.twitter.com/qrmBrISVso — Ruffles (@Ruffles_Oficial) October 23, 2017

9.

Fox Film do Brasil (@FoxFilmdoBrasil) – #AssassinsCreed

Para divulgar a estreia do filme “Assassin’s Creed” nos cinemas brasileiros, a marca criou um jogo interativo, multiplicando o alcance do vídeo com o trailer do filme e diversos conteúdos.

Quer entrar no mundo de Assassin's Creed? Escolha seu próximo passo e descubra seu destino. https://t.co/gZGU2xxQZ7 — Fox Film do Brasil (@FoxFilmdoBrasil) January 6, 2017

10.

iFood (@iFood)

Em parceria com a ESPN, a marca de delivery online de comida aproveitou o território de esporte e as conversas sobre a NFL para promover o seu serviço.

A final do Futebol Americano é só em fevereiro e vc assiste pelo @ESPNagora, mas que tal já descobrir onde será o palco da decisão? Enquanto isso você me dá uma dica e eu tento descobrir o que o você vai pedir para comer no próximo jogo. Valendo! pic.twitter.com/ovXKh11Hrv — iFood (@iFood) December 5, 2017

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.