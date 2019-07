Arquirrivais, McDonald’s e Burger King travam duelam em anúncio

São Paulo – Concorrentes em fast-food, o McDonald’s e o Burger King não perdem uma oportunidade de rivalizar na publicidade — para divertimento do público, claro. Nesta semana, as duas redes travaram um duelo promocional em Bruxelas, na Bélgica.

A intriga começou quando o McDonald’s instalou um cartaz ao lado de um restaurante do BK para “cutucar” uma das fraquezas da rival na cidade: a falta de serviços de mesa. Em alusão ao mascote do Burger King, o “rei”, o anúncio produzido pela TBWA Belgium trazia a seguinte provocação: “Você quer comer com o rei, ou ser servido como um rei?”.

Na Bélgica, as lojas do McDonald’s contam com o serviço de mesa, uma estratégia que a rede adotou em 2017 para elevar as vendas em mercados como o da Califórnia (EUA), Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha e França. O cartaz traz ainda uma coroa formada pelos arcos dourados do McDonald’s.

O BK não deixou barato. Com ajuda de da agência de publicidade Buzzman Paris criou um cartaz em vermelho berrante com a mensagem: “Por que tentar assar se você nem põe fogo na grelha?”. A provocação refere-se ao método de preparação de seus hambúrgueres, que – ao contrário do concorrente McDonald’s – são assados ​​na grelha com uso de fogo e não na chapa.

Difícil saber quem levou a melhor nesse duelo. Mas no prestigiado festival de publicidade Cannes Lions, realizado em junho na França, o Burger King foi consagrado com o GP de Titanium, o maior prêmio do festival pela campanha “The Whopper Detour”, que também provoca a rival.

A peça produzida pela CB New York consistia na venda de Whoppers, lanche carro-chefe do BK, ao preço de um centavo pelo aplicativo da empresa no celular sob uma única condição: o pedido tinha que ser retirado em uma unidade do McDonald’s. Veja abaixo: