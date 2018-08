Apps movimentam mais de US$3 bi com publicidade em celular no Brasil

São Paulo – O mercado de anúncios pagos de aplicativos movimenta mais de 3 bilhões dólares por ano no Brasil, segundo um levantamento feito pela plataforma de mensuração de aplicativos AppsFlyer.

Segundo o levantamento, no mundo, são 142 bilhões de dólares circulando na indústria de dispositivos móveis só com campanhas de aquisição e uso de apps. Na América Latina, são 4,8 bilhões de dólares gastos com publicidade em aplicativos. O Brasil representa cerca de 70 por cento desse valor.

De acordo com a AppsFlyer, em junho de 2016, 18 por cento das instalações de apps no Brasil eram não-orgânicas (oriundas de anúncio ou posts pagos, contra 82 por cento orgânicas.

Em junho passado, 37 por cento das instalações de apps são não-orgânicas e 63 por cento orgânicas, ou seja, viralizaram mesmo sem anúncios pagos.

A conclusão é que quem lança aplicativos está investindo mais em publicidade para as instalações, afirmou Daniel Junowicz, diretor da AppsFlyer na América Latina.