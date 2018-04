Apple e Google já não são mais vistos com tanta estima pelos consumidores

São Paulo – Uma nova pesquisa nos EUA sobre percepção de marca mostrou que gigantes, como Apple e Google, já não têm o respeito dos consumidores como antigamente.

O “Reputation Quotient” de 2018, da The Harris Poll, mostra o nível da reputação de grandes marcas nos EUA entre seus consumidores. 25.880 pessoas foram entrevistadas para compor o ranking atual de marcas mais respeitadas.

A The Harris Poll mede desde 1999 o respeito pelas 100 principais marcas do ano vigente. São vinte critérios, divididos em seis categorias, como “Responsabilidade social”, “Visão e liderança” e “Apelo emocional”.

A Apple, que já chegou a ficar na quinta posição entre as mais respeitadas em 2017, agora amarga o 29º lugar. Talvez a culpa seja dela mesma: a empresa admitiu que diminuía de propósito a velocidade de aparelhos antigos. Não pegou nada bem no quesito “confiança dos consumidores”.

O Google também caiu diversas posições e agora aparece na 28ª posição. A marca se envolveu em escândalos com o youtuber Logan Paul (muitos acharam que ela demorou a responder a grave questão).

A Amazon figura no topo do ranking como a mais respeitada. Em segundo, vem a rede de mercados Wegmans.

Nas posições seguintes, aparecem a Tesla Motors, a rede de restaurantes Chick-fil-A e a The Walt Disney Company.

Confira as marcas nas 50 primeiras posições:

Ranking “Reputation Quotient”, de 2018 Ranking “Reputation Quotient”, de 2018

Segmentos

Dividindo as marcas de acordo com os seis grandes critérios da pesquisa, eis as três mais respeitadas em cada segmento:

Produtos e serviços: Amazon, Tesla Motors e Wegmans

Ambiente de trabalho: Wegmans, Chick-fil-A e Tesla Motors

Performance financeira: Amazon, The Walt Disney Company e Berkshire Hathaway

Visão e liderança: Tesla Motors, Amazon e Berkshire Hathaway

Apelo emocional: Amazon, Chick-fil-A e UPS

Responsabilidade social: Tesla Motors, Wegmans e Whole Foods Market