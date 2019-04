Apple cria “ideia genial” em comercial — no Brasil, ela sempre existiu

São Paulo – Um novo comercial da Apple lançado essa semana nos EUA traz humor e uma vibe de “sitcom” (as comédias da TV americana) e que muitos consumidores americanos compararam à série da HBO Silicon Valley.

A comparação tem sentido. O comercial “The Underdogs” (algo como “azarões” no Brasil, aqueles que correm por fora, o time que ninguém bota fé, mas tem chance de surpreender) mostra um grupo de trabalhadores dedicados que tem a chance da vida deles: uma reunião com a chefona local, quando poderão apresentar uma grande ideia. Eles têm apenas dois dias para colocar o projeto em pé.

Na campanha, o time usa diversos serviços e aparelhos Apple, claro. Seja iPhone, iPad, Siri ou AirDrop, os produtos Apple estão à disposição para a ideia genial. A ideia? Que as caixas de pizza, em vez de quadradas, sejam… redondas! Os funcionários dizem que as caixas quadradas desperdiçam material, por exemplo.

O curioso da campanha é que, aos olhos dos brasileiros, a tal ideia não tem nada de disruptiva. Desde sempre as caixas de pizza no Brasil são redondas. As caixa quadradas encontradas por aí são, quase sempre, justamente de redes americanas presentes no País, como Pizza Hut e Domino’s.

Resumo: os americanos podem ter ficado surpresos com a ideia “inusitada” da campanha, mas os brasileiros vão sentir que já ouviram essa história antes.

O mais bizarro da história é que a Apple, em 2017, patenteou o design de uma embalagem redonda para pizzas. Aparentemente, faltaram viagens ao Brasil. Com a inauguração de seu novo campus, a empresa criou uma caixa com tampa flexível e buracos para ventilação para que seus funcionários pudessem levar pizzas individuais da cafeteria para suas mesas.

Assista: