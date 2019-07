App da Shiseido promete pele perfeita por US$ 92 ao mês

A Shiseido decidiu facilitar a vida de clientes que estejam dispostos a pagar por uma pele perfeita.

Por 10 mil ienes (US$ 92) por mês, os assinantes poderão acessar o serviço de cuidados com a pele personalizado da fabricante japonesa de cosméticos, chamado Optune.

Usando um aplicativo para smartphone que analisa a pele e um dispensador com cinco cartuchos de sérum e loção, a Shiseido diz que o produto vai fornecer a fórmula de tratamento de pele mais adequada para as mulheres.

A Shiseido é a mais recente empresa de cosméticos a incorporar tecnologia aos produtos de beleza em um setor que movimenta US$ 440 bilhões globalmente. No ano passado, a francesa L’Oreal comprou uma empresa chamada ModiFace, cujo software permite aos consumidores usar realidade aumentada para ver como ficariam com diferentes tipos de blushes e sombras.

A Optune tem como foco mulheres que enfrentam “o dilema de valorizar os cuidados com a pele, mas com falta de tempo para encontrar a fórmula perfeita”, disse Shigekazu Sugiyama, presidente da Shiseido no Japão, em coletiva de imprensa em Tóquio. A pesquisa da Shiseido mostra que, quanto mais agitado o estilo de vida, maiores são as alterações observadas na pele, disse.

O dispositivo cilíndrico da Optune mistura e distribui uma fórmula personalizada duas vezes ao dia, com até 80 mil combinações diferentes. O software do produto, disponível em aplicativo do iPhone, tira fotos do rosto da pessoa para detectar a aparência da pele. Os dados são analisados em conjunto com os ritmos do sono e ciclos menstruais, assim como com fatores externos, como clima e poluição do ar, com o objetivo de dizer à máquina a combinação certa de séruns e loções.

Isso deve ajudar a eliminar a adivinhação na hora de escolher a fórmula certa para a pele, segunda a Shiseido. As vendas para a linha mensal de produtos para a pele começam na segunda-feira, informou a empresa com sede em Tóquio.

O serviço Optune está disponível no Japão e, dependendo do desempenho, poderá ser oferecido no exterior, disse Sugiyama, acrescentando que será mais desafiador atender às necessidades de uma maior variedade de tipos de pele.