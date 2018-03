Após polêmica, Pizza Hut é nova patrocinadora da NFL

São Paulo – A rede americana de pizzarias Papa John’s não estava feliz com a NFL, a liga nacional de futebol americano nos EUA. A infelicidade abriu brecha para a chegada da sua concorrente, a Pizza Hut, da Yum Brands.

Na última terça-feira (27), a Papa John’s anunciou o fim do seu patrocínio, que vinha desde 2010. Em seguida, a Pizza Hut anunciou a sua chegada. Como marca patrocinadora pelos próximos quatro anos, ganhará direitos comerciais exclusivos sobre a liga e sobre seus 32 times.

A troca veio após a Papa John’s julgar que estava tomando prejuízo. O motivo: a série de protestos de diversos atletas da NFL sobre racismo e brutalidade policial contra negros que começou em 2016.

No meio da polêmica do protesto, iniciado com Colin Kaepernick ajoelhando durante o hino nacional, a marca considerou que os diretores da NFL não estavam lidando com a situação como deveriam, e isso estava refletindo em suas vendas.

Segundo a marca, as vendas caíram 3,9% no último ano e suas ações caíram 24%. Para ela, a audiência televisiva estava caindo por conta dos protestos e sua marca estava sendo ligada à sentimentos negativos.

Mas a marca acabou criticada pela fúria do CEO John Schnatter culpando o protesto (considerado legítimo por 43% dos americanos, mas errado por 49%) por seus números ruins, já que outras empresas do ramo também tiveram quedas similares.

A Papa John’s continuará patrocinando, de modo pontual, 22 times e jogadores específicos.

Já a Pizza Hut, aparentemente, acredita que qualquer prejuízo nesse sentido será neutralizado pelas vantagens de se aliar ao esporte mais popular dos Estados Unidos.

A parceria entre pizza fast food e esporte não é tão estranha como parece. Uma pesquisa de 2013 mostrou que 37% dos americanos comem pizza enquanto assistem aos jogos da liga. Já o Super Bowl, a final do campeonato, é o dia no qual mais se come pizza no ano nos EUA.

Entre outras marcas que patrocinam a NFL estão Visa, Pepsi, Verizon, Microsoft e Gatorade.