Após marcas zoarem Neymar, mundo se diverte com #NeymarChallenge

Famoso pela sua habilidade e técnica, o jogador Neymar Jr. também tem se notabilizado pelas suas quedas. “Caçado” em campo pelos zagueiros rivais, o atacante da Seleção na Copa do Mundo amarga uma derrota pelo Brasil nas quartas e ainda vê as suas caídas se tornarem piada ao redor do mundo.

Folclóricas durante a sua passagem no Santos Futebol Clube, as “cavadas” despertaram a atenção dos bilhões que veem a Copa e não viram uma atuação primorosa do atleta. O grau de descontentamento pelo globo é tanto, que um comercial do KFC sul-africano apresentou um jogador que sai rolando do campo e ele foi logo comparado com o caricato camisa 10.

Confira abaixo o filme:

Se não bastasse só essa citação e as diversas manchetes “caindo em cima” do ponteiro, o Instituto Nacional de Emergência Médica de Lisboa também entrou na onda e usou Neymar como exemplo dos problemas que as “falsas emergências” causam. Veja a montagem:

Instituto Nacional de Emergência Médica de Lisboa: piada com Neymar Instituto Nacional de Emergência Médica de Lisboa: piada com Neymar

Inspirada pelo mesmo argumento, a Cruz Vermelha de Jalisco também “caiu na dança” e fez uma postagem que defende que “Não ta doendo nada?, vc não chama!”. Dê uma olhada na imagem que foi ocultada pela própria fanpage.

Cruz Vermelha de Jalisco: piada com Neymar Cruz Vermelha de Jalisco: piada com Neymar

#NeymarChallange

Diante de tantas comparações e interpretações das suas quedas, seria quase natural que o atleta deixasse de ser um jogador para se tornar um Challenge. Replicado em diversos locais, o movimento feito para imitar as faltas cenográficas do atleta torna-se cada vez mais viral. Por meio de vídeos, times e usuários tentam imitar brincam com a fama de “cai-cai” do artilheiro. Veja só alguns materiais que já foram compartilhados:

