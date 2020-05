Após críticas, Osklen deixa de vender duas máscaras por R$147

Diversas empresas têm realinhado seus esforços para a confecção e venda de máscaras em meio a pandemia do novo coronavírus.

Nesta terça-feira, 05, a marca carioca Osklen, do grupo Alpargatas passou a ser criticada após comercializar um kit com duas máscaras de proteção pelo valor no R$ 147 no e-commerce.

Internautas consideraram o preço do produto abusivo, mesmo sendo de uma marca conhecida pelo alto valor agregado.

Em meio a polêmicas, a Osklen divulgou uma imagem com o custo da produção na qual, por exemplo, o tecido e a confecção tem custo de R$ 28.

–

Além disso, para cada kit vendido até o fim de maio, a marca afirmou doar uma cesta básica no valor de R$ 70 para a comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

Ainda assim, as críticas continuaram e a marca optou por retirar o produto do site, bem como deletar as comunicações sobre o mesmo.