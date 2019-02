Anúncios transformam corpo humano em Google Maps

São Paulo – Os criativos da McCann Berlim encontraram uma maneira diferente de divulgar o serviço online da Academia Alemã de Acupuntura. Inspirada no Google Maps, a campanha impressa que mostra pontos a serem estimulados pelas agulhas da acupuntura como “locais”. Há, por exemplo, a “Ponte do Coração”, a “Rua da Perna Esquerda” e o “Beco do Pulmão”.

Vale lembrar que a acupuntura, de acordo com o acupuntura.org, é um método terapêutico usado há milênios pelos chineses e japoneses. Ele consiste na introdução de agulhas muito finas em pontos cutâneos precisos. O objetivo é tratar certas perturbações funcionais ou aliviar dores.