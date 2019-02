Anúncio dos Rolling Stones é censurado no metrô de Londres

1/17 (Reprodução)

São Paulo - Poucos segmentos têm uma vocação clara para criar campanhas e propagandas polêmicas e ousadas. O mundo fashion certamente é um desses natos provocadores. Seja pelos corpos desnudos, as poses sexuais ou os temas controversos, marcas do mundo da moda querem criar um debate e uma estética original - e acabam esbarrando, às vezes, em conservadorismo, discursos moralistas e pessoas dispostas a proibir e banir aquele anúncio. Outras vezes, a marca erra a mão mesmo - e o resultado, apenas polêmica pela polêmica, é exagerado. O caso mais recente é da Prada, para a marca Miu Miu. Mesmo usando uma modelo de 22 anos, portanto maior de idade, a sua campanha foi proibida porque ela tinha uma cara extremamente juvenil - e parecia, assim, ser uma criança em pose sensual. A revista Dazed and Confused criou uma lista com alguns bons exemplos do mundo fashion que foram alvos de críticas.