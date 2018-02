A F.biz veiculou uma ação de oportunidade para a marca Jeep no último dia 10 de fevereiro. O anúncio no Instagram é sobre um fato bastante comentado nas últimas semanas: o lançamento do Tesla Roadster no espaço.

No post, há um Jeep Renegade no topo de uma montanha sob um céu totalmente estrelado. A imagem vem com o título: “O mais perto de Marte que um carro pode chegar com sua própria tecnologia”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.