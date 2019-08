Anúncio de “amor igualitário” da Coca-Cola é atacado (e marca responde)

Outdoors da Coca-Cola mostrando casais heterossexuais e do mesmo sexo foram recebidos com uma onda de críticas na Hungria, abordando um tema no radar de governos conservadores do leste europeu.

As imagens mostram casais com a hashtag #loveislove, preparadas para o popular Sziget Festival de Budapeste, um evento musical de uma semana que traz o tema “Love Revolution” este ano.

Sites de notícias como PestiSracok e 888.hu, que apoiam o Fidesz, partido do governo, atacaram a campanha da Coca-Cola, dizendo que a campanha incentiva as relações entre pessoas do mesmo sexo em detrimento da heterossexualidade. Istvan Boldog, parlamentar do Fidesz, pediu um boicote aos produtos da Coca-Cola em um post no Facebook, enquanto um grupo antiaborto reuniu cerca de 25 mil assinaturas em uma petição on-line para remover os outdoors.

O gabinete do governo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, tem promovido o que ele chama de “valores iliberais”, focados no modelo familiar tradicional. Citando a necessidade de reforçar a demografia do país, as autoridades também proibiram o casamento ou a adoção por casais do mesmo sexo.

Laszlo Kover, presidente do parlamento, chegou a dizer em um fórum em maio que os gays “decentes” deveriam tentar “se adaptar ao mundo” por não se considerarem iguais ao resto da sociedade, segundo o site de notícias Index.

A Coca-Cola não quis remover os outdoors, destacando seus valores de igualdade e diversidade.

Os outdoors “realmente tentam transmitir uma mensagem”, disse a Cola-Cola em comunicado enviado por e-mail na segunda-feira. “Nossa crença é a de que todos têm o direito de amar e que o sentimento de amor é o mesmo para todos.”