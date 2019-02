Animação resume crise internacional em 30 segundos

São Paulo – Supremacia econômica, força militar, indústria bélica, guerra, fanatismo, intolerância, perseguição, fuga, tragédia, comoção. Infelizmente, foi-se a época em que essas palavras assim, soltas, não faziam sentido.

Hoje, é fácil fazer uma ligação entre elas e compreender que juntas representam o cenário internacional atual, mais especificamente as ações do Estado Islâmico, os combates com forças ocidentais e a forma como essa guerra está transformando em refugiados os sírios que buscam paz fora de seu país.

É exatamente essa história que ilustra o primeiro dos dois filmes da nova campanha de posicionamento da GloboNews, batizado de ‘Intolerância’.

Para apresentar a correlação entre os assuntos da atualidade, a equipe de criação da campanha convidou o renomado designer israelense Noma Bar, cujo trabalho é reconhecido pela linguagem clara e direta na discussão de questões sociais e políticas em um único anúncio ou em filmes de 30 segundos, suas ilustrações explicam temas bastante complexos como a intolerância política.

Noma, que descreve seus trabalhos como comunicação visual, mescla habilidades de artes, ilustração e design para criar peças que trazem o máximo de informação com o mínimo de elementos.

O filme Intolerância foi lançado no programa ‘Em Pauta’, exibido diariamente pela GloboNews.