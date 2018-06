Animação da Gatorade traz Messi sonhando com a vitória da Copa

O jogador argentino Lionel Messi é conhecido mundialmente por seu talento em campo. Para mostrar sua trajetória de vida e dar boas-vindas a Copa do Mundo 2018, a Gatorade produziu uma campanha de animação com o ícone.

O filme de quatro minutos da TBWA foi animado pelo estúdio Gizmo de Buenos Aires, com Ema Verruno, Flamboyant Paradise e Nico Presas como diretores. Ele conta a história de Messi desde a infância, onde cresceu na Argentina, mas sofre um grande revés depois de descobrir seu defeito de crescimento.

No entanto, ele é visitado por uma visão adulta de si mesmo, que lhe diz para não desistir de seus sonhos. Ele vai jogar no Barcelona, ​​mas tem altos e baixos no caminho para se tornar um jogador reconhecido e sua versão infantil aparece e o lembra de continuar sonhando alto. A produção termina com Messi sonhando com uma vitória na Copa do Mundo para a Argentina.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.