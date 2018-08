Amstel lança nova campanha da Copa Libertadores; assista

São Paulo – Pelo segundo ano consecutivo, a cerveja Amstel patrocina a Copa Libertadores da América. Nesta semana, a marca lança a sua campanha de 2018. O torneio deste ano está nas oitavas-de-final.

Dessa vez, a marca trouxe torcedores reais e fanáticos por futebol para o comercial “Pacto”.

Se, em 2017, torcedores explicavam a importância da Libertadores para a marca “estreante”, o vídeo de 2018 é uma resposta da marca: ela diz que sim, entendeu o recado e está pronta para continuar a parceria.

Com o mote “Você entra com o coração, e nós, com a cerveja”, a marca também criou o bordão “Amstel, a Puro Malte da Libertadores”.

O filme estreia na TV aberta amanhã (24), em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo – as cidades dos times brasileiros que ainda disputam a competição.

A criação é da agência J.Walter Thompson Brasil.

Assista: