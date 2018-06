American Express lançará cartão feito de plástico reciclado do mar

São Paulo – A operadora de cartões de crédito American Express em parceria com a organização Parley for The Oceans, voltada à conscientização sobre a poluição dos oceanos, vai lançar um cartão de crédito feito a partir de resíduos plásticos retirados do mar.

O cartão ainda está em fase de protótipo, mas deve ser disponibilizado ao público dentro dos próximos 12 meses. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico entram nos oceanos todo ano, o que representa de 60% a 80% de todo o lixo marinho, segundo a ONU.

A investida da American Express é parte de um esforço maior para diminuir sua geração de resíduos, que prevê, ainda, a limitação do uso de plásticos descartáveis, como canudos e copos, nas operações globais da empresa. "Nossos oceanos desempenham um papel vital em nossas vidas, na saúde de nosso planeta e na saúde das viagens e do turismo, que a American Express apoia há muito tempo. É importante que conscientizemos e façamos nossa parte para manter os oceanos azuis", disse em comunicado Doug Buckminster, chefe de serviços ao consumidor da AmEx. O novo cartão não substituirá todos os cartões da American Express, mas será uma opção para os futuros e atuais membros A empresa não forneceu detalhes sobre quais tipos de recompensas ou vantagens para os clientes ele pode oferecer. A marca esportiva Adidas é outra empresa que também resolveu transformar lixo plástico retirado dos oceanos em matéria-prima. Em parceria com a Parley for The Oceans, a marca lançou em 2017 o modelo de tênis UltraBoost, que já atingiu a marca de 1 milhão de vendas globalmente.