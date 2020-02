Ambev transforma lixo do Carnaval em lixeiras nas ruas

São Paulo — A fabricante de bebidas Ambev se uniu à ANCAT (Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis), à agência MAP, à Boomerang e prefeituras para recolher o lixo dos principais blocos de rua de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife.

Com o lixo coletado de 26 milhões de foliões dos maiores blocos de Carnaval dessas cidades, a Ambev irá reciclar todo os resíduos recolhido e, com parte deles, irá produzir lixeiras para serem instaladas nesses locais.

A intenção da empresa é deixar um legado positivo e sustentável para os cidadãos após a folia.

Para a ação, serão mobilizados cerca de 2 800 catadores e catadoras que receberão uma renda fixa por dia de trabalho, além de remuneração extra pela quantidade e tipo de materiais recolhidos. Também serão disponibilizados equipamentos de proteção individual, sacos apropriados para coleta e pontos de apoio com hidratação e banheiros.

Mais empresas

Outras empresa que se preocupou com o lixo deixado no Carnaval é a Mondelez. Por meio da marca de gomas Trident, foi recolhido todo o material descartado por quem passou atrás do Bloco A Favorita.

Foram cerca de 6 000 litros de lixo recolhidos e direcionados à uma cooperativa de catadores.

A farmacêutica Novelis e a Ball Corporation promovem o projeto “Do meu lixo cuido eu”, que em parceria com cooperativas locais realizará a gestão de resíduos recicláveis do Galo da Madrugada, tanto em Recife quanto em São Paulo, nos dias 22 e 25 de fevereiro.

No primeiro dia de desfiles, em Recife, catadores de materiais recicláveis ainda abrem o maior bloco carnavalesco do mundo com a “Ala dos Catadores”, em homenagem a estes profissionais.

Ao todo, a ação contará com cerca de 400 trabalhadores envolvidos, gerando renda para centenas de famílias de catadores.

Os foliões das duas cidades poderão acompanhar o resultado da iniciativa a partir do Painel da Reciclagem, instalado nos dois municípios, que exibirá o quantitativo coletado nos dois dias de bloco. Os números também serão exibidos no endereço porumcarnavalsustentavel.com.br.